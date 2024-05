¿Va a seguir jugando? La contundente respuesta de Pellegrini sobre el futuro de Claudio Bravo

El entrenador chileno de Real Betis, Manuel Pellegrini, se refirió al futuro de Claudio Bravo, luego de ser consultado si el arquero se retirará a fin de temporada para integrarse a su cuerpo técnico.

En conferencia de prensa, Pellegrini señaló: "Claudio no se va a integrar en el cuerpo técnico porque no lo quiere ni es su camino para el futuro. Creo que va a seguir jugando, no sé si aquí o fuera, va a seguir jugando porque tiene edad para jugar más. Tiene un futuro de técnico, pero no relacionado con el Betis".

"Es un jugador que nos ha aportado mucho. Veremos qué pasa al final. Todavía nos aporta mucho en el plantel en el día a día. Veremos qué sucede", cerró sobre el tema.

Bravo culmina su contrato con los 'verdiblancos' tras esta camapaña y no ha manifestado una decisión de dónde seguirá jugando.

Sí dijo hace unos días en Canal 13 que no lo entusiasma mucho un retorno a Chile por las ácidas críticas de los hinchas hacia los referentes en su etapa final, poniendo como ejemplo el caso de Arturo Vidal en Colo Colo.