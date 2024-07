Claudio Bravo: “Siempre se culpa al VAR pero nunca a la persona que está detrás con nombre y apellido”

El capitán de la Selección Chilena, Claudio Bravo, arribó al país esta mañana, donde aprovechó de dar su opinión respecto a los groseros errores arbitrales que perjudicaron a La Roja en su participación en la Copa América 2024. Además el portero dio luces sobre su futuro.

Al ser consultado sobre la mala gestión del VAR en el duelo clave frente a la selección canadiense Bravo señaló que: "Siempre se culpa al VAR pero nunca a la persona que está detrás con nombre y apellido y nunca se sanciona tampoco. Está inventado para que el sistema sea de esta manera y todos nos sentemos en nuestra casa o nosotros como jugadores culpemos al VAR, a una pantalla".

Bravo pidió drásticas sanciones para los encargados del VAR

"Siendo que detrás de una pantalla hay varias personas analizando al segundo cada acción de juego. La tecnología hoy te da para estar encima de todas las jugadas, de todo lo que no se ve al ojo en vivo dentro de la cancha, pero sí fuera y creo que esa persona lógicamente tiene que tener una sanción muy drástica", complementó el portero chileno.

Luego le consultaron sobre qué le dijo al cuarto árbitro en el último partido de la selección en suelo norteamericano, comentando que: "Imposible que pueda decir lo que le dije, pero los que estamos ahí también estamos para ayudar y es una manera válida".

El futuro de Claudio Bravo tras la Copa América 2024

Sobre su futuro, aún no tiene nada claro, pero quedó conforme con su participación en el certamen continental. "A mí no me preocupa el futuro, me preocupa el ahora. Ya pasó el periodo de la selección, ahora vienen vacaciones, son decisiones que ya me tocará tomar con mi familia".

"El rendimiento te marca muchas cosas, si a lo mejor mi rendimiento no hubiese sido bueno, lógicamente uno dice mira no estoy para competir a estos niveles y ya es momento de quedarse en la casa. Yo de momento estoy con mucha tranquilidad, con la intención de querer siempre aportar" cerró el capitán de La Roja.