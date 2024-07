Gareca analizó la Copa América y asumió sus culpas al mando de la selección chilena

El técnico de la selección chilena Ricardo Gareca retornó este lunes al país tras el término del periplo de La Roja en la Copa América de Estados Unidos, en el que el representativo nacional quedó eliminado en la fase grupal del certamen.

El adiestrador analizó lo que fueron estos tres partidos oficiales al mando del equipo chileno, reconociendo que quedó con un gusto a poco, ya que habían muchas más expectativas de acuerdo a lo que venía realizando el equipo en los partidos previos al torneo que se juega en territorio norteamericano.

“No fue lo que fuimos a buscar, fuimos a buscar la clasificación, pero no se dio. Estamos apenados ya que teníamos mejores expectativas”, indicó en diálogo con la prensa en el aeropuerto de Santiago.

Ricardo Gareca y la falta de gol que tanto le pena a Chile

Sobre la falta de gol que tanto le pesa al seleccionado chileno, Gareca indicó que, pese a que quedó conforme con el rendimiento del equipo, el escazo finiquito es un tema urgente a mejorar de cara a los próximos desafíos, que son las clasificatorias sudamericanas para el Mundial de 2026.

“En el tema de juego teníamos otras expectativas. Hicimos todo lo posible, pero nunca nos encontramos. Hicimos todo lo posible, pero nunca nos encontramos en relación a lo que mostramos en partidos anteriores. Nos costó generar, en partidos muy disputados, muy cerrados, pero en general teníamos mejores expectativas”, sostuvo.

"Hubo rendimientos buenos. El equipo está sólido en líneas generales, es un equipo que ha recibido pocos goles, pero nos ha costado poder ganar. No nos conformamos, necesitamos hacer goles para ganar, pero en general las actuaciones individuales de los muchachos nos dejó conformes", puntualizó.

Gareca reconoció autocrítica tras Copa América

De paso, reconoció que al interior del cuerpo técnico hay autocrítica sobre lo sucedido en Estados Unidos. “Como cuerpo técnico somos los máximos responsables, somos los que definimos la idea de juego, los que confeccionamos el equipo, los cambios, todo. Tenemos una gran autocrítica en ese aspecto y somos los máximos responsables”, agregó.

Gareca sobre su suspensión y la expulsión de Suazo

Respecto a cómo se dio el último partido y el arbitraje del colombiano Roldán que claramente perjudicó a Chile, Gareca se mostró disconforme con la tarjeta roja que recibió Gabriel Suazo.

“Me pareció apresurada la toma de decisiones en un partido en el que se jugaba tanto. Fue una carrera en velocidad de dos jugadores en dónde era muy factible el choque. No hubo mala intención, no me pareció la mejor decisión en ese aspecto, no hubo una agresión que se pueda interpretar”, comentó.

Sobre su sanción que le impidió estar en la banca en el último partido de Chile frente a Canadá, el DT señaló que el staff técnico hizo todo lo posible para cumplir con el estricto protocolo de la Conmebol.

“Tratamos de hacer todo. Era todo muy irrestricto el reglamento respecto a eso, ya que solo pasó un minuto en el que un jugador no llegó a tiempo y es el técnico el que paga las consecuencias. Tratamos de hacer todo lo posible, la caminata era muy larga desde los vestuarios a la cancha y tratamos de acomodarnos de la mejor manera, pero lamentablemente me suspendieron un partido”, dijo.