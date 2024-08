El gran sueño que espera cumplir Claudio Bravo en un futuro con la selección chilena

Claudio Bravo anunció su retiro del fútbol y ya comenzó a planificar lo que quiere hacer luego de oficializar que no seguirá ligado a la actividad profesional a la edad de 41 años.

El ahora exportero anunció que dedicará tiempo a disfrutar de su familia, afianzarse en el país tras largos años viviendo en el extranjero y devolver a la sociedad, en especial a los más jóvenes, todo el cariño que ha recibido a lo largo de su exitosa carrera como deportista de élite.

Claudio Bravo tiene un sueño y espera cumplirlo en la selección chilena

Pero el exguardameta de la selección chilena quiere también seguir ligado al fútbol, aunque desde otra vereda. En diálogo con TVN, respondió a la consulta si en algún momento se ve como entrenador de la selección chilena y el oriundo de Buin fue muy claro con su respuesta.

"¿Ser entrenador de la selección algún día? Sería magnífico. Un sueño. Esperamos que se dé la oportunidad, que el futuro nos acompañe de buena manera", expresó.

Bravo, eso sí, dejó en claro que para pensar en afrontar dicho compromiso debe prepararse en grande y de la mejor manera para estar a la altura de dicho desafío.

"Para eso tiene que haber una preparación grande, porque no es fácil. Sé que si tomo la decisión y lo hago apresuradamente, voy a chocar. Tengo que darme el tiempo para hacerlo bien, darme una vuelta por Europa y visitar a gente que me entregó mucho, y ya no verlo como jugador, sino que visualizarlo para el futuro”, explicó Bravo.

“Quiero hacerlo y bien, porque las expectativas en uno son altas”, puntualizó.