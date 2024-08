¡Gracias por tanto capitán! Claudio Bravo anunció su retiro del fútbol

Impacto en el fútbol chileno y también mundial generó este lunes el sorpresivo anuncio de Claudio Bravo, quien confirmó su retiro del profesionalismo a sus 41 años, y tras una laureada carrera tanto a nivel de selección como en clubes.

La noticia llegó de parte del propio bicampeón de América con La Roja, quien en un video en su cuenta de Instagram explicó que: "Me encantaría comentar que dejaré el fútbol profesional. Creo que tomo una decisión acertada, meditada y muy conversada a nivel familiar y con mi entorno más cercano".

"Creo que es momento de cerrar un ciclo muy importante en mi vida y de comenzar un nuevo camino a nivel familiar que seguramente será igual de exitoso. Agradezco a todos los clubes que me dieron la oportunidad de crecer a nivel personal y laboral. Agradezco a Colo Colo, la Real Sociedad, FC Barcelona, Manchester City y Real Betis, a todos los compañeros que he tenido a lo largo de mi carrera, a los directivos, entrenadores y personal que me acompañó en los momentos buenos y los no tan buenos", añadió en la publicación.

De esta manera, Bravo pone fin a una carrera de 23 años en la que jugó 463 a nivel de clubes con 41.503 minutos en cancha y 164 arcos en cero. Con la selección chilena en tanto, disputó 150 encuentros y tuvo 58 compromisos con la portería imbatida, jugando dos Mundiales y conquistando los títulos de las Copas América 2015 y 2016, además de ser finalista de la Copa Confederaciones 2017.