La GRAN CONFESIÓN de Jorge Almirón respecto a Claudio Bravo

El entrenador Jorge Almirón llegó a Chile para regresar este viernes a los trabajos de Colo Colo, elenco que empieza su pretemporada con miras al año 2025.

En su llegada al aeropuerto de Santiago, Almirón conversó con la prensa y entregó una gran revelación sobre el fallido fichaje del portero Claudio Bravo en el Cacique.

Jorge Almirón y su revelación sobre Claudio Bravo

Almirón confesó tuvo una llamada con Bravo: "Lo primero que hice fue hablar con Claudio, quien se tomó un tiempo para pensar y fue sensato cuando se comunicó conmigo nuevamente agradeciendo la posibilidad".

"Fue algo inesperado para él, pues estaba retirado y no me conocía. Hablé directamente con él y esperamos unos días", añadió.

No obstante, después dijo: "Hubiese sido espectacular contar con él, pero estaba retirado, un ciclo cumplido. Tiene otro proyecto de vida y eso lo entendí perfectamente".

"Ahora debemos ver opciones. No hay nombres aún, no he hablado con nadie más", sentenció.