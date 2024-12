¿Si llega Bravo, Vidal se va? Vaticinan un posible TERREMOTO en Colo Colo

El futbolista Claudio Bravo es el gran nombre que suena en Colo Colo para este mercado de pases en Chile, ya que se trata de un jugador formado en el club, un histórico del fútbol chileno y, además, en el Cacique necesitan un arquero.

Pese a que el portero se retiró en agosto pasado, la opción de que vuelva a la actividad en Primera División es posible, dado que Blanco y Negro está haciendo gestiones para su vuelta.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Al Aire Libre (@alairelibrecl)

¿Arturo Vidal no quiere a Claudio Bravo en Colo Colo?

No obstante, aseguran que una estrella de la institución no quiere de vuelta a Bravo: Se trata de Arturo Vidal.

Así lo dio a conocer un miembro del directorio de la concesionaria en El Mercurio, señalando que se trata principalmente de un interés de Aníbal Mosa: "No me extraña que insista con Bravo, porque quiere lucirse. Pero es una medida bien riesgosa, por el impacto que tendría en el camarín, porque lógicamente no creo que Arturo Vidal esté contento con esto... No lo traería, muy arriesgado".

"Un mal camarín, aunque haya buenos jugadores, no tiene buen futuro. No imagino a Vidal feliz con Bravo ahí dentro", añadió.

Finalmente, vaticinó el posible terremoto en el estadio Monumental: "Si llega Bravo, Arturo se va".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Arturo Vidal (@kingarturo23oficial)

Este sería un tremendo problema, ya que Vidal es otro ídolo que volvió a Macul con la promesa de ser campeón y devolverle un importante estatus internacional al club, lo que cumplió en 2024.

Vidal, en todo caso, tiene contrato hasta fines de 2026 en Macul y su interés parecía ser retirarse en los Albos.

El conflicto de Arturo Vidal con Claudio Bravo parecía haber terminado

En 2017 Vidal y Bravo tuvieron un conflicto, luego de que la esposa del arquero, Carla Pardo, denunciara actos de indisciplina durante las Clasificatorias al Mundial de Rusia 2018, al que Chile no fue.

Si bien el King no fue mencionado, todo apuntaba hacía él. Años más tarde, Vidal reconoció tener problemas con el excapitán de la Selección Chilena, pero todo parecía haber quedado zanjado con una conversación y posterior abrazo en la Copa América 2021.

De hecho, cuando Bravo anunció su retiro, el Rey tuvo emotivas palabras sobre su carrera y sobre su amistad, por lo que extraña este supuesto nuevo vuelco.