Hincha de Cobreloa que fue aplastada por pantalla gigante en estadio quedó parapléjica: Me arruinaron la vida

Dahely Escobar, joven hincha de Cobreloa que fue aplastada por una pantalla gigante en el Estadio Zorros del Desierto mientras veían el duelo que el cuadro loíno jugaba en Talca, quedó gravemente herida.

Tras ello, la hincha loína fue trasladada en estado crítico a un servicio de emergencia de Calama y después, a un recinto médico de la Región Metropolitana, lugar donde finalmente se confirmó que quedó parapléjica.

"Estoy en la etapa de rehabilitación. En este momento estoy como un bebé, tengo que aprender a sentarme, aprender a pararme, aprender muchas cosas de forma independiente, porque no puedo estar sentada sola, y el proceso va a ser muy largo", comentó Escobar a Soy Calama.

"Lo que provocaron en mí realmente es muy fue fuerte, y me dejaron desde cero. Tengo que volver a aprender muchas cosas", añadió la joven, quien acusa escasa ayuda de parte del municipio, organizador del evento en el recinto naranja.

"Ellos lo ven como una ayuda, Pero, para mí es una responsabilidad que ellos tenían que correr por su parte", expresó.

"No me han ayudado en mis gastos, en el transporte, las consultas que tenía que hacer particularmente después de salir de la clínica, la comida. Nada de eso me han ayudado a mí, para nada", complementó.

Respecto a las acciones judiciales que están en proceso, afirmó que "no sabemos cómo van. Es la Fiscalía la que tiene que definir los responsables. Nosotros también estamos a la espera de eso, así que mientras no salga el sumario estamos a la deriva de quienes tienen que hacerse responsable de todo esto".

"Yo espero que se hagan responsable, espero que se haga justicia porque lo que me pasó no es para menos, yo dependo mil por ciento de muchas personas, de mi mamá, de mi pareja, y de todos. La verdad, me arruinaron la vida, y necesito que se haga justicia. Eso es lo que espero", finalizó.