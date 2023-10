Insaurralde y el gol del ascenso para Cobreloa: Va a llevar unas horas dimensionarlo

Cristian Inaurralde selló la corona de Primera B y Ascenso de Cobreloa con el agónico gol del triunfo ante Rangers y repasó el gran paso loíno de regreso a la división de oro de Chile

El delantero argentino se refirió a la conquista clave en el último minuto: "Uno por ahí no toma la dimensión de lo que sucede en ese momento más que festejar, querer celebrar y que termine. Creo que me va a llevar unas horas caer y entender (dimensionar) lo que he logrado. Mientras tanto voy a festejar y disfrutar", dijo a TNT Sports.

"Me quedo con el sacrificio de todos mis compañeros, que durante el año hemos pasado por un montón de situaciones. Arrancamos tambaleando en un torneo difícil, parejo. A base de esfuerzo, trabajo y humildad, pudimos conseguir este ascenso", expresó sobre el título.

"La felicidad del triunfo y poder conseguir este objetivo de devolver a Cobreloa donde merece estar. Un equipo tan grande y con tanta historia merece estar en Primera. Estoy feliz, contento, de ser parte de este grupo increíble que se lo merecía. De principio a fin peleamos", añadió.

Corría el minuto 90+6', último de agregado, cuando Insaurralde se lanzó de palomita para decretar el 2-1 en Talca y la algarabía calameña por subir de división.