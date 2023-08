Cristhofer Mesías: Si creemos en lo nuestro, puede pasar algo lindo a final de año

El volante Cristhofer Mesías, figura del líder del Campeonato Nacional 2023 Cobresal, conversó con nuestro programa Al Aire Libre PM y se mostró confiado en que el buen juego de su escuadra les va a permitir "algo lindo" al final de la temporada.

Mesías nos dijo: "Sé que Colo Colo puede acercarse si gana un partido pendiente que tiene. Uno debe tener precaución con todos los equipos, Huachipato está cerca también. Debemos ir partido a partido, sabemos que estamos jugando cosas importantes, más allá de la presión o la ansiedad, pero lo más probable es que si creemos en lo nuestro, pueda pasar algo lindo a final de año, no quiero hablar de ser campeón, vamos a paso a paso, humildes como hasta ahora y ha dado sus frutos".

"A mí es la primera vez que me toca defender el primer lugar tanto tiempo. Nos hemos mantenido, estoy disfrutando, es algo bonito. Es más difícil pelear abajo que arriba. Igual esto conlleva una responsabilidad, porque debemos ser generadores de juego y el equipo que debe salir a ganar", añadió.

"El profe (Gustavo Huerta) nos menciona bastante que nos querrán bajar, porque no somos un equipo común en esto. Debemos ir partido a partido, que el anterior ya pasó. Somos conscientes de lo que vivimos y le tomamos el peso a nuestra situación".

Por otra parte, habló del partido del último fin de semana, que fue 2-2 ante Universidad Católica, con un polémico penal cobrado a favor de los dirigidos por Nicolás Núñez.

"En la cámara se ve traicionera la jugada. Yo siento que él (Alexander Aravena) se tropieza con la pelota, me impacta a mí y yo no provoco la falta. Si me pregunta a mí, le voy a decir que no, si le pregunta a un jugador de Católica va a decir que sí (risas)", sostuvo.

También dijo que Huerta hizo la autocrítica: "El profe nos conversó el tema, también hace los mea culpa. Si tiene que hablar con alguien los detalles los hace. Los dos goles pasaron más por nosotros que por ellos. Nosotros pudimos estar más cerca en la marca. Son cosas que se deben seguir trabajando, si mejoramos los detalles más frutos vamos a tener".

Finalmente, destacó al propio DT, quien lleva un proyecto de más de cinco años en el club: "Lo vive a mil en el día del partido, pero en el día a día es más tranquilo. Pareciera a veces que no está en el entrenamiento, pero ve todo, se preocupa de todo, de la integración de los jugadores, que no falte nada. Es muy cercano".