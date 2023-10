Nelson Sepúlveda: Hemos sacado la temporada adelante con un plantel súper reducido

Cobresal se mantiene firme en el liderato del Campeonato Nacional antes de la Fecha 26 en la que enfrentarán a Curicó Unido, y en la antesala del encuentro fue el jugador Nelson Sepúlveda el que resaltó la temporada que vienen haciendo los del norte.

En declaraciones a Al Aire Libre PM, el volante se refirió los "esfuerzos" que han tenido que hacer a lo largo de esta positiva campaña a cuatro fechas para el final del torneo.

"Hay que disfrutar el presente. Hemos tenido dos años muy regulares y no es nada más que trabajo, sacrificio, esfuerzo y creer en el proyecto. Puedes tener los jugadores más caros del mundo pero si no tienes un objetivo claro no vas a lograr nada", declaró.

Así mismo, apuntó que: "Hemos sacado adelante una tarea super difícil porque en un campeonato largo donde generalmente destacan los planteles numerosos el nuestro es un plantel super reducido y es meritorio sostener una campaña de 30 fechas al nivel que han estado los más experimentados".

Cobresal visitará a Curicó Unido en el Estadio La Granja este sábado desde las 12:30 horas de nuestro país, y podrás seguir toda la acción junto al Marcador Virtual de AlAireLibre.cl.