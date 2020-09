Abogada de Leonardo Valencia: Mi cliente está en tratamiento psicológico, está muy afectado

Leonardo Valencia está en medio de la polémica por el proceso judicial que enfrenta ante su ex pareja, Valeria Pérez, quien lo acusó públicamente por casos de violencia intrafamiliar. Debido a esa situación, la abogada a cargo de la defensa del volante de Colo Colo, Katia Sánchez, reveló que el futbolista está muy afectado por el caso y se encuentra con tratamiento psicológico.

"Mi cliente atualmente está en tratamiento psicológico dada toda la exposición mediática no solo de su persona, sino que de sus hijos estén envueltos públicamente en un tema tan complejo y delicado", declaró la abogada a Las Últimas Noticias.

En la misma línea, precisó que "está muy afectado por las declaraciones que ha dado en los medios Valeria, quien fue su pareja por más de ocho años, pero está siendo apoyado por su familia, su psicóloga y muy concentrado en su trabajo".

Sánchez también se mostró a favor de la postura del equipo, que no tomará decisión al respecto mientras este proceso judicial se resuelva en los tribunales.

Los detalles del caso desde la defensa de Valencia

Sánchez, de forma cronológica, explicó en qué consiste su demanda, asegurando que Valencía sabía que toda esta situación iba a ocurrir, ya que "su ex pareja le advirtió que, en caso de que terminase la relación, haría todo lo posible por destruir su imagen".

Sánchez detalló que hace siete años no existe ninguna denuncia por parte de la ex pareja de Valencia por algún hecho de violencia familiar, y que los audios publicados en diversos medios "fueron sacados de contexto", aunque el jugador entiende que "la forma no fue la correcta"-

También aclara que no existe deuda por pensión alimenticia, y que las partes tienen un acuerdo de 2013 sólo por el hijo mayor. Actualmente, "el padre asume los gastos, tales como vivienda, salud y educación" de los tres hijos.

Ellos, después del término de relación, la reanudaron en 2014 y Sánchez aclara que logró demostrar un intento de engaño de Pérez al Tribunal de Familia, exigiendo la pensión desde 2013 a la fecha, sin revelar que había estado junto a Valecia hasta marzo de 2020.

En ese período, entre julio de 2014 a marzo de 2020, estuvieron juntos, nacieron dos hijos más y ella lo acompañó en sus actividades laborales dentro y fuera de Chile. "Valencia se hizo cargo de todas las necesidades familiares", comentó.

Por ese motivo, el Tribunal de Familia dejó sin efecto esa liquidación anterior

"Este resultado adverso para Valeria originó que comenzara a realizar publicaciones en sus redes sociales, denostando a mi cliente, con situaciones falsas", concluyó.