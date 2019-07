Agente de Iván Morales: Un grupo inversor quería llevarlo a Sporting de Gijón

El representante del delantero de Colo Colo Iván Morales, Juan Cruz Oller, explicó que un grupo inversor quiso llevarse al jugador para que defendiera al club español Sporting Gijón, pero que Marcelo Espina, director deportivo de Blanco y Negro, rechazó su partida.

"Hicimos una propuesta concreta de un grupo inversor español que quería comprar al jugador y llevarlo al Sporting Gijón y Colo Colo nos comunicó a través de Marcelo Espina que no era el momento para que el jugador saliera", explicó Al Aire Libre en Cooperativa.

Según manifestó el agente, existió una diferencia en los montos que pedían en el "Cacique" para la partida del ariete: "No quisiera hablar de números puntualmente, pero había una distancia en la oferta final de este grupo inversor".

Luego contó que el jugador está satisfecho por permanecer en Macul, ya que "ningún jugador que está en Colo Colo puede estar disconforme, está en el grupo de los diez más importantes de Sudamérica. Le han mejorado el contrato, debe ser uno de los jugadores jóvenes más caros del país".

"En ese sentido el club ha respondido y mostrado respeto por la proyección del jugador", añadió y tras eso aclaró que la cláusula de salida de Morales es de cinco millones de euros.

También Cruz sostuvo que Newell's Old Boys y San Lorenzo preguntaron por el futbolista para llevárselo en una cesión, "pero Marcelo Espina fue muy claro y dijo que un préstamo no. No descarto que Iván pueda venir a Argentina, en un momento fue observado por River en el Sudamericano de enero".