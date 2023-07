Alfredo Stöhwing: Tengo la impresión de que Darío Lezcano va a permanecer en Colo Colo

El presidente de Blanco y Negro, Alfredo Stöhwing, aseguró que espera la continuidad del delantero paraguayo Darío Lezcano en Colo Colo, pese a que éste manifestó abiertamente la intención de partir porque no está en los planes de Gustavo Quinteros.

En diálogo con la prensa después del triunfo por 3-1 ante Huachipato, Stöhwing expresó: "Tengo la impresión de que va a permanecer. Hay conversaciones permanentemente sobre distintos jugadores, pero la idea es cuidar el plantel y que tengamos un equipo completo para aspirar a ganar el Campeonato Nacional y la Copa Chile".

"Nunca es grato para el jugador que no está jugando, es entendible, pero así es el futbol, los equipos como Colo Colo tienen planteles grandes donde algunos juegan y otros tienen que estar esperando su oportunidad, lamentablemente", agregó el timonel "albo".

Lezcano dijo antes del duelo ante los "acereros" en el Monumental, en el que no fue citado: "Ayer hablé con Daniel Morón y con el profe. Yo me quiero ir, el profe dijo que no me va a tener en cuenta. Mañana podría tener una respuesta de si me voy o no... Yo quiero jugar, así que estamos viendo la posibilidad de que me pueda ir. Yo me quiero ir. Me dice que no estoy bien físicamente, pero eso no es cierto".