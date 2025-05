Almirón evadió su tormentosa continuidad en Colo Colo, pero dejó en claro cómo está su ánimo

La voz más esperada tras la victoria de Colo Colo por 1-0 ante Atlético Bucaramanga era la de Jorge Almirón: Esto porque su continuidad fue confirmada por Aníbal Mosa, luego de una tormentosa semana en la que estaban negociando su partida.

Pues la declaración de Almirón por fin llegó: El DT ahora sí dio una conferencia de prensa como corresponde y sin referirse directamente sobre la situación que vivió, dio pistas sobre sus sensaciones por el hecho.

¿Cómo se siente Jorge Almirón tras continuar en Colo Colo?

Jorge Almirón dio a conocer su estado de ánimo en el estadio Monumental: "Yo normalmente no soy un tipo que se cae anímicamente nunca, tengo mucho tiempo en la profesión, estoy muy contento de representar un club muy grande".

"Para mí es un orgullo representar esta camiseta y los jugadores también, así que más allá del tropiezo que tuvo en Copa Libertadores, el equipo tiene buenos jugadores, juega bien, creo que con el correr de los partidos va a ir mejorando cosas porque tienen un buen nivel y pueden seguir mejorando, así que bueno anímicamente siempre estoy bien", añadió.

El resto de sus declaraciones fueron enfocadas en el partido: "Necesitábamos ganar de manera decorosa por lo que había pasado y creo que el equipo jugó muy bien, en su primer tiempo sobre todo, después del segundo tuvimos algunas situaciones para aumentar el marcador, no lo pudimos aprovechar y bueno en general fue un buen partido y lo ganamos con claridad, creo que fuimos superiores al rival y merecíamos el triunfo".

"Yo estoy muy contento por lo que hizo el equipo, hoy jugó un muy buen partido. Lamentablemente no había gente para disfrutar el momento. Hay chicos que están jugando bien y pueden mejorar también, el equipo va a mejorar el rendimiento. Así que bueno, lamentablemente no pudo haber gente hoy para disfrutar. La verdad es que me puedo referir a eso", continuó.

Finalmente, respondió sobre la suplencia de Brayan Cortés: "Bueno, jugó Fernando (De Paul). Le ha tocado alternar a los dos siempre".