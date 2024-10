ANFP golpea a Colo Colo: Carlos Palacios NO PODRÁ JUGAR ante Unión La Calera

Colo Colo vs Unión La Calera será uno de los duelos más importantes del Cacique en la temporada y el golpe que acaba de darle la ANFP al Cacique sin duda afectará la concentración de cara al crucial desafío.

Esto luego de la norma reglamentaria que impide que Carlos Palacios esté presente en el duelo pendiente, lo que de seguro traerá coletazos.

Palacios será baja ante La Calera por el Campeonato Nacional

"Frente a las consultas que hicieron, les avisamos que no puede jugar", fue lo que respondieron de ANFP al diario La Tercera, quienes confirmaron la situación que complica a la Joya.

Este impedimento está alojado a un artículo reglamentario, que no le permitirá visterse de corto a pesar de estar en la lista de citados de Jorge Almirón para el encuentro.

"El rechazo a la liberación supone que el jugador en cuestión no podrá jugar con el club al que pertenece (salvo autorización de la asociación que lo convoca) durante todo el periodo que dure o debiera durar su liberación, más un periodo adicional de 5 días. Así, y en el supuesto de rechazar la liberación, el jugador tendría la condición de 'no elegible' y, por tanto, si el club alinea a dicho jugador durante el periodo que debió ser liberado, se expone a las consecuencias estipuladas en el artículo 55 del Código Disciplinario de la FIFA", indicauna publicación de Senn Ferrero Sports and Entertainment y fue la regla en la que se basó la ANFP para la determinación.

Colo Colo vs Unión La Calera está fijado para disputarse este miércoles 15 de octubre a las 19:00 horas. en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar de La Calera.