Aníbal Mosa es tajante con la partida de Falcón: "No vuelve a Colo Colo mientras yo sea presidente"

Ya han pasado casi 24 horas desde que se concretó la marcha de Maximiliano Falcón de Colo Colo, un adiós que no se dio en los mejores términos entre las partes y que terminó con el uruguayo teniendo que disculparse con el club, los hinchas albos y sus ahora ex compañeros de equipo.

El zaguero fue vendido por Colo Colo al Inter Miami de la MLS estadounidense en una operación que se concretó por 2.5 millones de dólares, pero a pesar de este escenario la molestia en el Cacique se mantuvo ante el comportamiento de Peluca, quien tuvo una forma de presión para concretar su salida al ausentarse de la pretemporada en La Serena y luego en tierras uruguayas.

Por esto, es que los coletazos siguen y este miércoles fue el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, el que tuvo un tajante comentario respecto a la marcha de Maximiliano Falcón de Macul.

Aníbal Mosa le cierra las puertas de Colo Colo con candado a Falcón

El Popular enfrenta esta jornada a Huracán en su segundo duelo por la Serie Río de La Plata, y previo al compromiso fue el propio Mosa el que se refirió a la polémica salida de Falcón.

"El fútbol es tan dinámico, yo trato de no tener rencor con nadie y no echarme un karma encima. Pero, si me preguntan hoy día, Falcón no vuelve a Colo Colo mientras yo sea presidente. Si me preguntan en 1 o 2 años más, deberían volver a preguntarme en ese momento", declaró Mosa a TNT Sports.

Así mismo, remató expresando que: "Yo quedé, y la institución y la hinchada, muy dolidos con esta salida de Falcón".