Maximiliano Falcón rompe el silencio por su salida de Colo Colo: "No fue una jugarreta por un aumento de sueldo"

Una movida jornada vivió Colo Colo debido a la definitiva salida de Maximiliano Falcón, quien deja el club de Macul tras 4 temporadas para incorporarse a Inter Miami en la MLS de los Estados Unidos.

Este mismo martes en la reunión de directorio de Blanco y Negro se aprobó la venta de Falcón al elenco en el que juega Lionel Messi y compañía, en un traspaso que se concretó por exactamente 2.5 millones de dólares.

Lo que es cierto es que esta salida de Peluca de Colo Colo no estuvo ajena a la polémica, considerando que el uruguayo entró en rebeldía y se ausentó de la pretemporada del Cacique para forzar su salida de la institución, situación por la que el propio jugador rompió el silencio y entregó su versión.

Maximiliano Falcón asume su error y se disculpa con Colo Colo

Lógicamente que esta salida de Falcón de Colo Colo se dio por la puerta chica, algo que no gustó ni a los jugadores del plantel albo y tampoco a los hinchas, por lo que el defensor central puso el pecho a las balas.

Y, en diálogo con TNT Sports este martes, Falcón comenzó declarando que: "Me hubiese gustado irme de otra manera. No quería que pasara esto, me considero un hincha más del club. La idea es que la gente entienda que esto era un sueño para mí".

"Estoy persiguiendo un sueño. Jamás quise hacerle daño al club, a la dirigencia ni a mis compañeros. Siempre fui sincero, cuando llegó la oferta no lo dudé y empezamos a negociar. No es porque no quisiera jugar más en Colo Colo, sino que era una gran oportunidad para mi", remarcó.

Falcón no quiere olvidar a Colo Colo

Además de asumir su error, Falcón expresó que tiene claro que no fue la mejor forma de poner fin a su ciclo en Colo Colo.

"En ningún momento hubo una jugarreta para pedir aumento o algo. Cuando yo dije que en Colo Colo encontré mi lugar era verdad. Yo le dije a Jorge (Almirón) que no me iba por dinero. Yo me voy por el tema de la competencia y de seguir aprendiendo", expresó a TNT Sports.

"De mi lado siempre estuvo la intención de darle todo al club. Quiero irme tranquilo y sabiendo que me disculpé, aunque haya gente que quizás no lo entienda. Soy consciente de que es una falta grave. Trataré de conversar con mis compañeros y pedirles disculpas de frente, que es la mejor forma de hacerlo", sentenció.