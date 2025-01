Aníbal Mosa le propone soluciones a la ANFP para jugar la Supercopa y festejar el centenario

Desde el mismo momento que la U le ganó la copa Chile a Ñublense, el interés deportivo se agigantó, ya que los Azules tendrían que enfrentar a Colo Colo en la Supercopa, dado que el cacique se había quedado con la corona de Primera División.

Lo negativo ha sido que cada estadio que se propuso para desarrollar este partido se terminó cayendo, como fue el caso de Concepción y Temuco, y cuando parecía que lo de La Serena, has con anuncio de venta de entradas y planes de seguridad por medio, se terminaría materializando, vino una nueva cancelación.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Al Aire Libre (@alairelibrecl)

Aníbal Mosa y una propuesta para jugar la Supercopa

El máximo accionista de Blanco y Negro volvió a insistir con una solución para jugar el partido, que ellos propusieron desde el principio a la ANFP: “he estado conversando con el secretario general, manifestándole que la mejor alternativa es, creo, y la sostenemos, que se haga con partidos de ida y vuelta. Podamos cada uno jugar con su hinchada, no las podemos dejar fuera. La organización debe partir por tomarlos en cuenta. Si empezamos a decir que el hincha no que haya menos, eso nos va a traer problemas, no podemos ir contra la corriente. Tienen que estar los hinchas, tiene que hacerse de buena manera, con todos los resguardos necesarios.”

Mosa además dice que hay que ser muy cuidadosos para escoger cuándo jugar la Supercopa, dado el calendario que tendrán Albos y azules: “hay que buscar una fecha acorde con el calendario que le viene tanto a la Universidad de Chile como a Colo Colo. Vamos a representar en Copa Libertadores al país. Ese partido no puede ser en fecha FIFA, porque queremos tener a nuestros seleccionados, no puede toparse tampoco cuando estemos jugando la fase de grupos, que parte la primera semana de abril. Hay que buscar, elegir con pinzas la fecha, el lugar y todo eso para no volver a tener el problema que tuvimos ahora”

El presidente de la concesionaria del Cacique no se cierra tampoco a jugar un pleito único en el estadio Nacional: “estamos dispuestos a jugar como una medida extrema, alternativa, porque no queremos aparecer como que no queremos jugar. Pero creemos, sinceramente, que un ida y vuelta, que cada uno tenga la fiesta en su casa es lo más correcto”.

El centenario fuera de casa y la presidencia de la ANFP

Otro tema que abordó Mosa, dice relación con los dos clásicos que le corresponderá jugar fuera de casa en la primera rueda y que justo cuando Colo Colo cumpla cien años le tocará actuar de visita frente a Iquique: “lo vamos a revisar a ver si podemos para esa fecha cambiar alguna cosita, pero nosotros vamos a amoldarnos y adecuarnos a lo que nos digan. Solamente con la excepción de la semana del aniversario si podemos cambiarla, correrla, hacer alguna cosa, dado que es el centenario del club”.

A Mosa se le ha visto además en el rol de mediador en entre las partes en el paro del Sifup, por consiguiente se le preguntó si le interesa ser el presidente de la ANFP: “no, para nada, estoy dedicado 24 horas al día a Colo Colo. Colo Colo es mi prioridad”, remató el directivo que ha gozado de protagonismo en las últimas semanas.