Aníbal Mosa se abre a la posibilidad de que Brayan Cortés siga en Colo Colo

El futuro de Brayan Cortés es una incógnita. El guardameta anunció hace unos días en redes sociales que buscaba nuevos horizontes profesionales y tras no renovar su contrato con Colo Colo todo indicaba que su destino sería el elenco del Club León de México.

Sin embargo el técnico del elenco azteca, Eduardo Berizzo, se encargó de bajarle un cambio a la chance de que el portero de la selección chilena sea refuerzo de la escuadra de La Fiera para 2025, reconociendo que su escuadra ya tiene dos guardametas considerados, y ninguno es Cortés.

En Blanco y Negro están dispuestos a conversar con Cortés

El iquiqueño está sin equipo al no renovar su vínculo con el Cacique y en Blanco y Negro no descartan la posibilidad de que el portero siga en Macul, al menos por una temporada más. Así lo confirmó el presidente de la Concesionaria que administra al Cacique, Aníbal Mosa, quien reconoció que están dispuestos a conversar sobre una potencial continuidad.

“Nosotros siempre estamos abiertos al diálogo. Mi prioridad siempre ha sido colocar las decisiones deportivas por delante buscando siempre lo mejor para el club. Si hay acercamientos con él, no tenemos ningún problema”, expresó Mosa.

De todos modos, el propio dirigente comentó que están en búsqueda de un nuevo arquero para reemplazar a Cortés.

“Pero nosotros ya tenemos un camino, nosotros tenemos un camino diseñado y donde bueno ya le hemos dicho esperamos prontamente contar con ese puesto de arquero para el club”, cerró.

Cortés desea jugar en el extranjero

Pese a las intenciones del dirigente puertomontino, todo indica que el seleccionado nacional no tiene interés en dialogar con ByN, ya que en sus declaraciones previas ha dado a conocer que su ciclo en el Monumental parecer haber terminado.

“Llevo 7 años en el club y pienso que es un buen momento para seguir creciendo en mi carrera y tener otras experiencias. El tema no pasa por algo económico, me siento en una buena edad para un desafío en el extranjero, después de todo lo que he vivido en este hermoso club", dijo hace unos días en sus redes sociales para explicar su situación.