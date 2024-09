Árbitro que perjudicó a Chile en la Copa América fue designado para el River vs Colo Colo

La Conmebol designó al árbitro para el partido de River Plate vs Colo Colo en el Estadio Más Monumental de Buenos Aires, por los cuartos de final de vuelta de la Copa Libertadores.

Se trata de un polémico juez que ha arbitrado en algunas ocasiones a la Selección Chilena. De hecho, la perjudicó en uno de sus compromisos de la última Copa América.

El árbitro para el River Plate vs Colo Colo

El aludido es Andrés Matonte, juez uruguayo de 36 años, oriundo de la capital uruguaya Montevideo.

Matonte tiene como último antecedente con nuestro país el duelo de Chile vs Argentina por la Copa América, en el que no cobró un penal contra La Roja y no expulsó a Rodrigo De Paul por una "plancha" sobre Gabriel Suazo.

Esto posiblemente levante suspicacias en Colo Colo, elenco en el que se quejaron también del arbitraje del brasileño Raphael Claus en el duelo de ida en el Estadio Monumental, por la no expulsión de Miguel Ángel Borja, por una "planchazo" sobre Emiliano Amor, y la roja que recibió Maximiliano Falcón.

¿Cuándo y dónde ver la revancha de River vs Colo Colo?

El compromiso de vuelta entre Albos y Millonarios se llevará a cabo el martes 24 de septiembre a las 21:30 horas en el Estadio Más Monumental de Núñez en Buenos Aires.

Para ver este compromiso deberás sintonizar Chilevisión en TV abierta y ESPN en cable.

También está la posibilidad del streaming de Disney +, el que tiene un costo de 11.990 pesos mensuales.