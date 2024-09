Aníbal Mosa disparó contra el arbitraje y aseguró que Colo Colo apelará por la expulsión de Maximiliano Falcón

En un partido en que a todos les quedó la sensación de que Colo Colo pudo ganar, los albos quedaron conformes con su rendimiento ante River Plate por el duelo de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Sin embargo, la expulsión de Maximiliano Falcón fue una de las decisiones más cuestionadas del árbitro Raphael Claus que en general no pudo manejar bien el partido.

Aníbal Mosa disparó contra el arbitraje y aseguró que apelarán por la expulsión de Falcón

Una vez terminado el encuentro en el estadio Monumental, el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, confirmó que Colo Colo buscará la forma de apelar para contar con el Peluca en el partido de vuelta. "Los abogados lo están estudiando y harán lo que tienen que hacer. Lo encontramos injusto. En este tipo de instancias debe haber árbitros más serios", comenzó diciendo el mandamás de la concesionaria.

"Estamos hablando con nuestros abogados. El miércoles (hoy) vamos a conversar con ellos, están viendo las imágenes y cómo podemos apelar. Porque no es para expulsión, no tiene por donde. Paulo Díaz le dijo de todo, Peluca me estaba contando. No sabemos por qué el árbitro hizo esto", continuó el empresario puertomontino.

Aníbal Mosa disparó contra el arbitraje de Raphael Claus

El mandamás de Blanco y Negro tampoco quedó fuera de la crítica generalizada que recibió el arbitraje del brasileño Claus y aseguró que fue "una vergüenza con todas sus letras. El pisotón de Borja sobre Emiliano Amor es una asquerosidad. En cualquier parte eso es expulsión"

"Lo de Peluca no se ve en ninguna parte. Tuvimos el árbitro en contra, pero nos paramos de igual a igual frente a River Plate", indicó Mosa. Además, agregó que "los árbitros no deben ser protagonistas. Este árbitro jugó en contra de Colo Colo, no sé cuáles son sus intenciones, pero ustedes y 42 mil personas fueron testigos de que el tipo se cargó para el otro lado".

Por último, Aníbal Mosa comentó: "Ojalá que la Conmebol tome nota de esto, que este tipo de árbitros no participe por un gran tiempo porque echan a perder el espectáculo. Teníamos un público importante que se comportó de la mejor manera, pero esto se ve empañado en un partido importante por un árbitro que dejó mucho que desear".