Arturo Vidal perdió la paciencia y le PEGÓ DURO a Maximiliano Falcón

Arturo Vidal perdió la paciencia y le mandó un duro recado a Maximiliano Falcón por su incierta continuidad en Colo Colo, pese a que tiene contrato vigente con el club.

Vidal, fiel a su estilo frontal, se mostró enojado por la ausencia del jugador en la pretemporada del club, en declaraciones que dio tras el polémico empate 1-1 con Peñarol en el torneo amistoso Serie Río de La Plata.

Arturo Vidal le pegó duro a Maximiliano Falcón

Vidal señaló en zona mixta: "No he conversado con él, ninguno del equipo ha conversado. Creo que es un tema delicado que afecta mucho, de verdad me hubiese gustado que estuviera acá porque tiene contrato, pero más allá no quiero hablar".

Después, expresó su sentir: "Este tema me está molestando mucho. Los jugadores tienen que respetar a los compañeros, respetar a la institución, acá lo más importante es Colo Colo. Los jugadores pasan y los entrenadores también, pero hay que defender y cuidar a Colo Colo, y eso me tiene molesto".

"Ojalá que se arregle lo antes posible o que le den la opción de que pueda salir a otro equipo si es lo que quiere. Si no está acá, por algo es", añadió.

Luego insistió: "Nos tiene molestos, no se puede aguantar más, pero nosotros seguimos trabajando muy seriamente, tenemos muchos objetivos por delante y queremos cumplirle a la gente con lo que hablamos: Pelear todo lo que se nos pase por delante y tenemos una Supercopa muy cerca, así que si nos ponemos a ver cosas de afuera nos puede afectar, así que nos vamos a dedicar solo a entrenar y los que estemos acá dejar la vida por Colo Colo".

¿Cómo va la situación de Maximiliano Falcón con Colo Colo?

Según dio a conocer el periodista Eugenio Salinas, ya han existido dos reuniones entre Falcón y la dirigencia de Blanco y Negro en Uruguay.

En las instancias, Peludca expresó su deseo de no continuar en el club, aunque eso por el momento se ve complejo, ya que la oferta que recibió de Inter Miami de Lionel Messi fue retirada.