Arturo Vidal y la clasificación de Colo Colo a cuartos de final de la Libertadores: “Esto es impagable”

Colo Colo consiguió un histórico triunfo en Colombia ante Junior de Barranquilla, al ganar por 2-1 e imponerse por primera vez en esas latitudes, con lo que consigue el paso a los cuartos de final de la Copa Libertadores, lo cual tenía muy feliz al ídolo del Cacique Arturo Vidal.

Los Albos con este triunfo lograron los seis puntos en disputa y se meten entre los ocho mejores equipos del continente.

Vidal: “esto es impagable”

Arturo Vidal no fue de la partida e ingresó los minutos finales del encuentro, y una vez consolidado el triunfo, señaló sobre esta clasificación que “esto es impagable. No hay nada más lindo que pasar con el equipo de los amores. Se clasificó a cuartos después de mucho tiempo. El esfuerzo valió la pena, y se logra el objetivo que hacía mucho no se alcanzaba”.

El King también tuvo palabra de elogio para el multitudinario apoyo que tuvo Colo Colo en Barranquilla: “desde que llegué han estado con nosotros a muerte”, cerró el bicampeón de América”.