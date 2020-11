Ayudante de Quinteros: Palestino jugó mejor que nosotros, pero el arbitraje no fue asertivo

Walter Lemma, ayudante técnico de Colo Colo, compareció ante los medios por la expulsión del entrenador Gustavo Quinteros y si bien reconoció la superioridad de Palestino (que ganó 3-1 este sábado) también criticó el arbitraje.

Lemma dijo en conferencia de prensa que "Palestino ha jugado mejor que nosotros, notablemente. No pudimos cortar ese circuito de juego. Ante un equipo que juega bien y tiene buen pie, se nos complicó resolver. No era lo que buscábamos".

No obstante, añadió que "el arbitraje no ha sido asertivo y eso también influye de alguna manera en el ánimo de los jugadores, no así en el planteamiento de nuestro equipo".

En la misma línea señaló que "primero creemos que es penal a Valencia y el árbitro no se toma el tiempo de ir a revisar con el VAR para sacar conclusiones. Por otro lado, en el penal cobrado (a Miguel Pinto) creemos que se equivocó".

Finalmente, sobre el mal momento del "Cacique", Lemma sostuvo que "no hay fórmulas mágicas, hay un proceso de trabajo en el cual el tiempo va a determinar qué tan bien lo hemos hecho. Hoy fue un partido que no se jugó bien, pero creemos que lo vamos a revertir".