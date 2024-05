Envían mensaje a Damián Pizarro desde Italia: "No va a llegar a jugar"

La reciente actuación estelar de Damián Pizarro, quien anotó un doblete en la victoria de Colo Colo sobre Unión La Calera, ha despertado el interés y la curiosidad en diversos sectores del fútbol.

Julio Gutiérrez es el actual ayudante técnico del equipo Primavera del Udinese y llegó a Italia en 2005 cuando tenía 19 años. En una entrevista con La Tercera, el chileno compartió sus impresiones y expectativas sobre Pizarro y su traspaso desde el fútbol chileno al italiano.

"A Damián lo conozco por nombre. He visto algunos partidos del campeonato, pero no lo he seguido mucho. Es un jugador fuerte, una punta central bastante alto, que tiene muchas ganas de poder hacer bien las cosas", indicó el conocido como el "Bambino".

Uno de los principales cuestionamientos a Damián Pizarro es la falta de finiquito, y el exjugador de la Unión Española comentó que "es un tema que ya arrastra desde hace tiempo por lo que sé. Seguramente es la presión que tiene por el hecho de haber estado vendido a Italia y no pueda desbloquearse".

Pitazo y a celebrar ⚽️



21 segundos tardó Damián Pizarro para abrir el marcador en el triunfo ante U. La Calera ⚪️⚫️



¡VAMOS COLO-COLO! 🤟🏼 pic.twitter.com/XWzzl63xsl — Colo-Colo (@ColoColo) April 29, 2024

La adaptación al fútbol italiano

Damián Pizarro debe presentarse en Udinese el próximo 1 de julio, y Gutiérrez anticipó: "Primero, acá va a hacer un proceso de adaptación. No va a llegar a jugar. Acá hay delanteros que llevan años. Hay un período de adaptación y luego cada jugador se tiene que ir ganando la opción".

Al reflexionar sobre su propia experiencia de emigrar al fútbol italiano a los 18 años, el exfutbolista describió la decisión como una apuesta valiente: "Es una apuesta grande. Ahora en Chile no están saliendo muchos jugadores a torneos importantes. Entonces, hay que tomar la posibilidad en el momento, porque no se sabe si se dará nuevamente".

Sobre los primeros meses de adaptación, Julio Gutiérrez aseguró que "cuando uno sale tan joven de su país llega a un mundo realmente diferente. La misma competencia es mucho más fuerte. Cambia un poco todo. El idioma también es diferente. Es difícil al inicio. Pero, repito, depende de la mentalidad positiva. Es el futuro. Tu nueva casa".