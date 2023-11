Barticciotto por detención de Jordhy Thompson: No sé hasta cuándo Colo Colo soportará esto

El ídolo de Colo Colo Marcelo Barticciotto comentó la nueva detención del futbolista Jordhy Thompson, por violencia intrafamiliar, tras una nueva denuncia en su contra.

El futbolista ya fue formalizado en mayo por los delitos de lesiones menos graves en contexto de violencia intrafamiliar y lesiones leves, tras lo que aceptó una salida alternativa y meses más tarde volvió con su pareja, quien este lunes acusó que la intentó asfixiar encontrándose bajo los efectos del alcohol.



"Es un tema muy complejo, creo que Colo Colo y Gustavo Quinteros ya más no pueden hacer", comentó Barticciotto, comentarista en Al Aire Libre en Cooperativa.

"Acá, cuando es una persona que más allá de ser joven, o de tener poca edad y que aún tiene mucho que aprender, parece que en definitiva no aprendió las lecciones que había tenido antes", siguió.

"Bajo ese contexto es difícil la situación, no sé si va a tener vuelta, no sé si tiene una vuelta más a esto, porque uno dice hasta cuándo lo van a perdonar y cuándo va a entender el futbolista que está actuando de mala forma", siguió.

"Insisto, al otro lado de la cordillera está el caso de-Sebastián- Villa. Boca lo desafectó, lo perdió como futbolista y no lo terminó perdonando. Villa fue juzgado y salió culpable (...) Jordhy Thompson no ha sido juzgado todavía. Vamos a ver qué va a pasar, pero es inadmisible algo así, no sé hasta cuándo Colo Colo va a soportar esto", completó.

Jordhy Thompson espera su control de detención para este lunes.