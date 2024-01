Brayan Cortés reavivó el misterio sobre su futuro: No sabemos lo que va a pasar

Terminados los amistosos de Colo Colo en Uruguay, el arquero Brayan Cortés se refirió a su futuro y sorpresivamente dejó abierta una nebulosa luego de no concretarse un traspaso al fútbol de Argentina.

"Eso lo ve mi representante y el club. Ellos deciden más que yo. Nada, viendo lo mejor para mí. Mi idea siempre es salir. Mis objetivos, mis sueños, son oviamente luchar por algo más", señaló a ESPN tras el amistoso contra Liverpool de Montevideo.

"Seguimos trabajando. Hoy en día estoy acá (Colo Colo), me preparo para seguir cumpliendo. Hay que seguir mejorando", continuó el golero antes de reavivar la incógnita respecto a su destino.

"Van a seguir pasando los días. No sabemos lo que va a pasar, no tengo nada todavía. El tema no está cerrado, eso lo ve mi representante. Yo estoy tranquilo, estoy acá y trato de hacer las cosas bien. Estoy enfocado y pase lo que pase, ahí lo sabremos", dijo.

Las palabras de Cortés chocaron con la decisión de Blanco y Negro de retenerlo. Como supimos en Al Aire Libre en Cooperativa, la dirigencia le bajó el pulgar a su salida ante la oferta desde Estudiantes de La Plata.

Con la cortina cerrada para el "1" albo en el actual mercado veraniego, quedará por ver lo que ocurrirá en junio, especialmente con el cambio de temporada en el fútbol europeo; un factor que podría tentar al guardameta en caso de aparecer un interesado. Cortés tiene contrato hasta diciembre de este 2024.