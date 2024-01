Brayan Cortés: Si se llega a dar lo de Arturo Vidal, sería una felicidad

El portero de Colo Colo Brayan Cortés se deshizo en elogios para Arturo Vidal, preguntado por las grandes posibilidades de que éste se sume al equipo en que se formó y que le permitió dar el salto a una extraordinaria carrera en Europa.

"Son temas que no pasan por nosotros, pero sabemos lo que significa Arturo, es un gran jugador, un gran profesional, que si se llega a dar, sería una felicidad. Sabemos lo que significa para el país, para nosotros, para todos, pero eso lo ve otra gente. Esperemos que el equipo se fortalezca y andemos bien en la temporada", señaló Cortés en conferencia de prensa.

Además, el "Indio" añadió: "Todos sabemos la carrera que ha hecho, la jerarquía que te da en un equipo. Para mí es un líder, he estado con él en la selección. Si se llega a dar, sería una felicidad, es un gran jugador, sabemos lo que significa dentro del campo de juego. Para lo que viene en Copa Libertadores, es jerarquía, personalidad, de todo un poco".

Por otra parte, no dramatizó por la falta de nuevos nombres en el equipo: "El tema de los refuerzos no me inquieta, es algo que ve el cuerpo técnico con la dirigencia. Estamos acá para ganarnos un puesto en el once titular, tenemos un equipazo, con jugadores jóvenes que se han incorporado. Hay una base. No es tema dentro del camarín".

"El equipo ya se conoce en sí, el cuerpo técnico está dando su idea clara y tratamos de hacerlo dentro del campo de juego. Nos sentimos muy cómodos, nos sentimos bien, pero todavía no termina y nos estamos preparando de la mejor manera", continuó.

Finalmente, habló de lo que ha imprimido el técnico Jorge Almirón en su escuadra: "Mucha intensidad, una salida clara, que el equipo juegue en cualquier cancha, que sea protagonista. Demuestra su idea clara, la que tratamos de hacer dentro del campo de juego. Es la única forma que tenemos para seguir mejorando".