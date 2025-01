¿Camino de vuelta? Dan por acordado el regreso de Brayan Cortés a Colo Colo

El puesto de arquero ha sido todo un tema para Colo Colo, desde que Brayan Cortés no respondió la propuesta realizada por Blanco y Negro, en su afán de tentar suerte en el fútbol del extranjero, donde no se le dio esa posibilidad y no logró firmar por club alguno.

Desde ese momento circularon más de diez nombres, donde se aseguraba que tal o cual estaba listo, entre ellos se quiso sacar del retiro a Claudio Bravo, quien declinó el ofrecimiento de la concesionaria, y donde su presidente, Aníbal Mosa, reconoció abiertamente que había contactos con el guardameta costarricense Keylor Navas, de quien se esgrimió que estaba cerca de sellar su vínculo con el Cacique.

Brayan Cortés y el retorno a Colo Colo

En el inicio de esta semana, que marcó el término del año 2024, surgió la información que el actual portero de la Selección Chilena tenía la chance de seguir en el conjunto Popular. Lo cual se vio incrementado por el deseo de su entrenador Jorge Almirón, y las palabras de Arturo Vidal, que no tuvo reparos en decir que él prefería a Cortés. Además, estratégicamente les sirve porque seguiría habiendo dos cupos de extranjwros para el extremo y centrodelantero que se buscan.

Deseos que están próximos a concretarse, ya que al golero se le ofreció un contrato de dos años, hasta fines del 2026, aunque sin el jugoso salario que se le ofreció en noviembre pasado, ya que ahora se argumenta que eso bajó un poco, a raíz de la contratación de Claudio Aquino, y se deben ajustar los gastos de la institución, lo que estaría dispuesto a aceptar Cortés, e incluso el medio Dale Albo ya adelantó que dio el sí, y será el arquero de Colo Colo en el año de su centenario. Todo luego de dos meses con lluvia de candidatos, para elegir al que siempre fue el número uno del entrenador.