Carlos Caszely: “Mauricio Isla le va a servir a Colo Colo para avanzar en la Libertadores”

La llegada de Mauricio Isla a Colo Colo, luego de un largo período de negociaciones, junto a Cristian Riquelme, cerró el mercado de fichajes para los Albos, que tienen ahora como uno de sus principales objetivos los octavos de final de la Copa Libertadores.

Carlos Caszely, ídolo y goleador histórico de Colo Colo, en conversación con Al Aire Libre, considera muy positiva la llegada del lateral: "por lo que es este año del equipo, le viene muy bien. Creo que el 'Huaso' le puede aportar mucho. Voy a pensar un poco como Almirón, porque al poner a Isla puede poner a la izquierda también al 'Torta' Opazo, como ya lo usaron otros entrenadores. Y así esto puede servir hasta a los dirigentes. Por qué digo esto, porque Wiemberg, que anda bien, tiene una pelea entre Calera y Valdivia por su pase, y si no se resuelve ya tendrían en parte la solución, y evitar meterse en un conflicto".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Colo-Colo (@colocolooficial)

Caszely: "Isla servirá para pasar de ronda en la Libertadores"

Sobre uno de los grandes objetivos que tiene el Cacique en lo deportivo, avanzar en el campo internacional, Caszely sostiene que el Huaso le será muy útil a los Albos: "Isla viene de un campeonato altamente competitivo, viene de jugar en Independiente, no viene de ser reserva, él viene jugando, va a servir, no para ganar la Libertadores, porque no hay equipo para ganarla, pero sí para pasar esta ronda".

Para el Rey del metro cuadrado, con la llegada de Mauricio Isla, el Cacique es uno de los grandes candidatos a pelear el Campeonato de Primera División: "Colo Colo a nivel nacional va a dar la pelea por el título, eso tenlo por seguro, tiene un plantel un poquito mejor que el resto. La U desgraciadamente se está cayendo, y digo desgraciadamente porque a mí me gusta que vayan arriba, porque lo hace más competitivo".

"A Coquimbo también le va costar, porque no tiene un plantel largo, y más encima perdieron a Luciano Cabral que era importantísimo, era un jugador desequilibrante que te puede llevar a ganar un partido o cambiar el marcador", remató Caszely, que ganó cinco títulos de la primera categoría con Colo Colo.