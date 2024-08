Mauricio Isla fue presentado oficialmente en Colo Colo: "Llego al club más popular de Chile"

Mauricio Isla finalmente fue presentado en Colo Colo. El lateral derecho vestirá la camiseta alba por un año, con la posibilidad de extender su vínculo con el club. El Huaso habló sobre qué lo sedujo del equipo de Macul y por qué decidió finalmente fichar por el Cacique.

Con una breve presentación de Aníbal Mosa y bastante retraso en la conferencia de prensa, tanto Isla como Cristián Riquelme fueron presentados como los últimos dos refuerzos de Colo Colo de cara a esta temporada. Ambos jugadores, sumados a Javier Correa, completarán el plantel.

El regreso de Mauricio Isla al fútbol chileno

Mauricio Isla respondió una a una las preguntas de los periodistas y comenzó diciendo que "Colo Colo es un club que está peleando todas las etapas de todos los campeonatos. Tienen la ilusión de poder lograr lo que tanto quieren, que es la Copa Libertadores, pero también está peleando el Campeonato y la Copa Chile".

"Es una vuelta interesante para mí, es importante para mi carrera. Ya viví con muchos altibajos y con mucha felicidad cuando estuve en la Católica, pero contento por la vuelta. Es diferente porque todavía tengo el anhelo de seguir estando en la selección. Tengo la confianza del profe también, entonces creo que vengo con mucha ilusión de poder aportar y de poder seguir convocado a la Selección Chilena", agregó Isla.

Los esfuerzos de ambas partes para concretar la llegada de Isla

El exjugador del fútbol argentino fue consultado sobre el último esfuerzo que hicieron ambas partes para cerrar el acuerdo, y comentó que "cuando hay esfuerzo de ambos lados, creo que da mucho gusto. Yo hice una parte, Colo Colo la otra, entonces es interesante para terminar bien todo. Yo lo que más quería era tratar de salir de la mejor forma de Independiente, porque me abrieron las puertas".

Mauricio Isla también habló sobre el plantel de Colo Colo y de Cristián Riquelme, y mencionó que "Riqui (Riquelme) llega al club más popular acá en Chile. Va a tener experiencia, hay que aprender lo más rápido posible, porque creo que al jugador también le gusta ese roce de estar en un equipo grande. De cuando juegas mal te tienen que criticar, de cuando juegas bien te tienen que alentar, tiene que hablar bien de ti".

"Yo vivo de esa manera, a mí me gusta eso. He tenido la oportunidad de estar en muchos clubes importantes en mi carrera y siempre me ha gustado eso, de poder tener ese espíritu de que tienes que jugar siempre bien, tienes que estar siempre atento, porque los equipos grandes son así", finalizó el Huaso.