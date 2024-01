Carlos Palacios: Llegué a un acuerdo con Colo Colo, pero hay cláusulas

El delantero Carlos Palacios aseguró que no está definida su continuidad en Colo Colo, debido a que existen algunas opciones legales de que Boca Juniors se lo lleve, pero sostuvo que está contento en Macul.

"Como el presidente (Alfred Stöhwing) dijo, es un 95 por ciento, hay cláusulas de por medio. Todo puede pasar de un minuto a otro, como siempre he dicho, que sea lo mejor para todos y en especial para mí", sostuvo.

"Siempre hay opciones (de partir), pero veremos lo que pasa y que sea lo mejor para todos... Estoy tranquilo, llegué a un acuerdo aquí con el club, así que espero poder seguir, pero hay cláusulas y muchas cosas de por medio".

También, habló sobre qué le genera tener opciones en Boca: "Orgullo y felicidad, quiere decir que estoy haciendo las cosas bien, como lo dije es uno de los mejores clubes del mundo. Estoy bien y quiero seguir por el mismo camino".

Acerca del llamado de Juan Román Riquelme, señaló: "No lo esperé nunca, fue muy sorpresivo cuando me empezaron a llegar los mensajes, había conversado con él, pero no me había dicho eso. Es mi mayor ídolo desde pequeño, entonces que lo diga él es de mucho orgullo y felicidad por lo que estoy viviendo".

De todas maneras, sostuvo que está bien en los "albos": "Me siento muy cómodo con la idea de juego del profesor (Jorge Almirón), también en esa posición (de "9" con libertad) mis compañeros de dan confianza, tranquilidad y apoyo todos los días, así que eso es más cómodo para mí, me siento más protagonista en el equipo".

"Me siento bien, cómodo, querido, me tratan bien, entonces uno siempre trata de rodearse de eso, de que lo quieran, lo valoren y pasa por eso", añadió.

De todas maneras, sostuvo que está con: "Tranquilidad, felicidad y orgullo, como dije la otra vez es imposible decirle que no a Boca, es uno de los mayores clubes del mundo, es difícil decirle que no. Vamos a esperar que sea lo mejor para todos, para mí, y que el tiempo decida".

Por otra parte, comentó su posición de "9" con Jorge Almirón: "Me tocó en Brasil un par de partidos, pero ahora el profe me da mayor libertad, entonces me siento más cómodo buscando espacios y saliendo a jugar un poco más".

Finalmente, comentó que quiere volver a la selección chilena: "A quien no le gusta jugar por su país, representarlo, así que esperemos que pueda volver ahí".