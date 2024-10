Carlos Palacios pese a sus problemas vuelve a las citaciones de Colo Colo

Colo Colo frente a Palestino en La Cisterna sale a buscar el liderato del Campeonato Nacional, el que por ahora está en poder de la U luego de imponerse en el clásico universitario a la UC, y para este lance e Cacique contara nuevamente con Carlos Palacios entre los citados.

Jorge Almirón en su visita a los Tetracolores tendrá que, además de la obligación de alcanzar la victoria, poner en cancha a futbolistas jóvenes para sumar, conforme al reglamento, en un ítem que está al debe, y con muy poca opción de maniobra, por lo que en la convocatoria aparecen Cristian Riquelme y Lucas Soto, junto a Leandro Herández, quien por ser sub 20 le brinda doble sumatoria de minutos.

Palacios vuelve a la convocatoria

El enganche Carlos Palacios fue privado de regresar a las nóminas de Colo Colo luego de ser desafectado de la Selección Chilena, ya que a juicio de la Anfp esta situación había sido unilateral, y por lo mismo no actuó contra La Calera, pero en las últimas horas se añadió la sensible muerte de un familiar, y el futbolista decidió no dejar a sus compañeros por lo que Jorge Almirón lo incluyó entre los veinte citados.

Además de Palacios, a la convocatoria volvió Javier Correa, quien se había ausentado de los dos últimos partido por problemas físicos, por lo que después de mucho tiempo el adiestrador de los Albos tiene a su mejor contingente para enfrentar un partido.

El choque del Cacique en su visita a Palestino se disputará a las 15:00 horas (18:00 GT) y será dirigido por Mathías Riquelme.