Furioso: Carlos Palacios dio su versión por su salida de La Roja y entregó descargos por su inhabilitación en Colo Colo

Lo que todos esperábamos: Carlos Palacios por fin dio su versión por su salida de la Selección Chilena y entregó sus descargos por su inhabilitación en Colo Colo.

La Joya no pudo jugar en la victoria de su equipo por 1-0 ante Unión La Calera, pero sí vio el partido en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar, hablando con la prensa tras el pitazo final.

El descargo de Carlos Palacios por La Roja y su ausencia en Colo Colo

Palacios señaló primeramente: "Feliz por mis compañeros, dieron lo mejor de ellos, pudimos ganar, así que feliz. Confiaba totalmente en ellos, así que feliz por ellos, por el grupo y por todo Chile que está feliz".

Sobre su liberación de La Roja, señaló: "No fue unilateral. En el comunicado que mandaron dijeron que yo estaba liberado, obviamente conversé, me dejaron ir, en ningún momento me dijeron que me quedara, entonces yo creo que unilateral es cuando uno se va solo cuando una persona quiere, entonces no me parece, pero está bien, lo respeto y ya está".

"Conversé y lo aclaré con la persona que tenía que aclararlo en el momento, que era mi jefe, él me dio permiso para salir, él me dejó salir, entonces no entiendo qué es tanto problema, porque todos dicen que prácticamente me bajé. Yo conversé con él lo que tenía que conversar y él me entendió. Yo encuentro que me entendió porque me decidió liberar, mis problemas los solucioné sábado y domingo, no fui a entrenar a Colo Colo, fui a entrenar después, el sábado no fui, el lunes tampoco, me dejaron resolver mis cosas, entonces esas son cosas que ustedes no saben, ustedes por atrás también hablan y mal hablan", añadió.

Acerca de las críticas que recibió del medio en general, afirmó: "Depende como lo vean. Ustedes opinan, todos opinan, son problemas míos, yo no te los voy a decir a y tú no me los vas a solucionar, entonces son problemas personales que tengo, hay gente que sabe y no los quiso decir".

"Me parece injusto, dicen que uno es antipatriota o que se tiró del barco, que aquí y que allá, pero creo que si hubiera sido otro jugador no lo hablarían tanto como lo hablan conmigo", agregó.

Finalmente, encaró a un periodista que le preguntó por su asistencia al circo en medio de sus problemas personales: "¿Tú tienes hijos? ¿Qué harías por tu hijo? ¿Todo? ¿Te muestro la foto de mi hijo en el circo? ¿Para ti tu hijo es todo? ¿Ahí te respondí la pregunta o no?".