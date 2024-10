La reacción de Carlos Palacios por su inhabilitación para el duelo con La Calera

Carlos Palacios fue inhabilitado para el duelo pendiente de Colo Colo ante Unión La Calera, que se va a jugar este jueves en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar.

La Joya no podrá jugar por una norma reglamentaria FIFA que ejerció la ANFP, que habla de que un jugador debe esperar cinco días después de una ventana internacional cuando decide salir de forma unilateral de su selección.

La reacción de Carlos Palacios al no poder jugar por Colo Colo

Palacios discrepó de la decisión, pero la aceptó, tal como expresó en un mensaje de Instagram: "Pueblo colocolino acabo de ser informado que no estoy habilitado para jugar el partido de mañana, debido a un articulo que dice que yo sali unilateralmente de la seleccién cosa que no sucedio.... Hoy fui liberado de la concentracién del equipo para volver a casa donde me necesitan!!"

"Como no puedo jugar y jamás perjudicaria al club ni a mis compafieros respeto la decision... Colo Colo es todo... le doy gracias a los hinchas companeros, cuerpo tecnico y al club por apoyarme en estos momentos!!! Confio totalmente en mis compafieros y mañana estaremos todos juntos como siempre. AGUANTE COLO COLO!!", sentenció.