Cecilio Waterman: Alcancé a hablar con Gustavo Quinteros, parecía todo encaminado

El delantero panameño Cecilio Waterman, quien llegó a Everton como refuerzo para la próxima temporada, recordó su fallida llegada a Colo Colo y contó que habló con el entrenador Gustavo Quinteros.

"Estuvimos cerca. Hubo muchos contactos, del presidente con mi representante. Ya parecía todo encaminado... Alcancé a hablar con el técnico de Colo Colo", comentó a La Tercera.

Agregó que "me dijo que estaba ahí, que no se sabía todavía. Nada confirmado, pero que estaba en carpeta. Después el presidente Harold como que había arreglado todo para que fuera y yo estaba encantado de ir a Colo Colo. Pero ya pasó, no se dio y ahora tengo que estar enfocado en Everton".

En esa misma línea, precisó que "capaz que ellos no quisieron y no lo van a decir a decir. No se dio, ahora estoy acá y, bueno, ahora vamos a esperar este Campeonato para ver si se equivocaron o no".

"El objetivo en Everton es pelear arriba, para entrar a alguna copa. Todo jugador de fútbol piensa en ese objetivo", cerró.