César Fuentes: Fue muy complicado pelear el descenso, pero este año será el nuestro

El destacado mediocampista de Colo Colo César Fuentes recordó el complicado momento que vivió el elenco "albo" la temporada anterior, peleando el descenso, pero aseguró que este año el elenco de Macul estará en los primeros lugares.

En una entrevista publicada en las redes sociales del "Cacique", Fuentes señaló que "tenemos objetivos nuevos y vamos a salir a ganar todos los partidos que nos toque jugar. Uno siempre quiere ganar, el año pasado hubo muchas circunstancias que no son muy normales, pero este año será el nuestro. Nos hemos armado bien y todos estamos tirando para adelante. Todos queremos tener a Colo Colo arriba, donde se merece estar".

Rememorando las dificultades de la escuadra de Gustavo Quinteros en 2020, el ex Universidad Católica dijo que "fue algo muy complicado, no me había tocado nunca estar en esa posición, pero creo que era para valientes, donde nadie quiere jugar, pero sacamos lo mejor de nosotros y yo también lo hice en partidos complicados. Aprendimos mucho y no nos puede volver a pasar, estar en ese sufrimiento. Lo mejor fue el último partido cuando logramos no descender".

Finalmente, mostró su placer de estar en Colo Colo: "Uno siempre quiere estar acá, por mí hubiera firmado mucho antes, pero las cosas se dan en los tiempos que deben ser. Agradezco al club por confiar en mí y que sepan todos que voy a sacar lo mejor de mí. Terminé jugando de una gran forma los últimos partidos y eso es algo del César Fuentes que va a salir este año".

Fuentes y sus compañeros se preparan para el próximo partido de su equipo, que será este fin de semana contra Everton en Viña del Mar.