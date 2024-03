Colo Colo irá al TAS ante clausura de tres tribunas del Estadio Monumental

En Colo Colo están bastante atentos a todo lo que ocurre tanto dentro como fuera de la cancha, y en la reunión de directorio de Blanco y Negro de este miércoles uno de los grandes anuncios que hubo fue que recurrirán al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) ante la sanción que pesa con el cierre de tres sectores del Estadio Monumental para los próximos cinco partidos del Campeonato.

Fue reciente el fallo que aplicó la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP respecto a las contundentes medidas con el recinto de Macul, con el cierre de tres triubunas del sector norte, esto debido a los incidentes protagonizados por hinchas albos en la Supercopa ante Huachipato en el Estadio Nacional.

Así, fue el mismo presidente de la concesionaria Alfredo Stohwing el que mencionó al respecto tras la reunión de directorio que: "Analizamos nuestra apelación que vamos a hacer al TAS sobre el fallo de la Segunda Sala, que nos prohíbe vender por los próximos cinco partidos entradas en tres distintas partes del estadio. En Chile es primera vez creo que una situación de esta naturaleza es apelada al TAS".

"Nosotros estamos muy disconformes con estos criterios medios típicos de restringir el público, que es el espíritu contrario que tiene el fútbol y por eso decidimos recurrir allá", remarcó.

"Llevamos bastante tiempo pensando y exponiendo que no nos parece esta fórmula de castigo, que no tiene ningún objeto, se lleva aplicando muchos años y no ha pasado nada, no soluciona nada, sobre todo en este caso en particular es muy irritante porque está basada en un partido que nosotros no organizamos que es la final de la Supercopa, organizada por la ANFP", sentenció el mandamás de los albos.