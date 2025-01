Colo Colo recibe un durísimo golpe por el caso Juan Martín Lucero-Fortaleza

El nombre del delantero argentino Juan Martín Lucero se le reapareció a Colo Colo durante las últimas horas de este jueves, y su presencia no fue la más favorable para las pretensiones que tenía el Cacique al respecto.

Y es que en Colo Colo aún contaban con verse favorecidos en el juicio contra Lucero debido a su polémico traspaso a Fortaleza a inicios de 2023, mientras aún estaba ligado al Cacique.

Los albos habían tenido éxito en la denuncia ante la FIFA por esta situación con el atacante trasandino y el club cearense, pero estos últimos apostaron por la instancia del TAS, donde finalmente lograron darle un durísimo golpe de vuelta al Cacique.

Este jueves, mediante un comunicado en su sitio web, desde Fortaleza dieron a conocer de la decisión final de parte del Tribunal de Arbitraje Deportivo ante la denuncia de Colo Colo.

"La Corte, la máxima instancia del deporte mundial (TAS), reconoció que Fortaleza EC y el deportista actuaron regularmente en relación a su despido contractual de su ex equipo, Colo Colo, y descartó definitivamente cualquier aplicación de sanciones", indica la escuadra Tricolor.

Así mismo, mencionan que no habrá apelación y el caso se cierra definitivamente, por lo que en Colo Colo no recibirán la compensación económica que esperaban y reciben este cachetazo de parte del TAS y Fortaleza.

Comunicado - Sentença final sobre Colo Colo vs. Fortaleza e Lucero



O Fortaleza Esporte Clube foi informado, nessa quinta-feira (16), da sentença final da Corte Arbitral do Esporte (CAS) em relação ao caso Club Social y Deportivo Colo Colo vs Fortaleza Esporte Clube e Juan Martin… pic.twitter.com/aUEusAl9D1