Colo Colo sigue esperando respuesta de Marcos Bolados

El título de Colo Colo fue exactamente hace 30 días, mismos donde sólo se han visto salidas, pero ningún fichaje, y esta ausencia de contrataciones ha intentado ser suplida con renovaciones de futbolistas.

Aunque las continuidades no han estado exentas de dificultades, e incluso algunas de ellas con una clara negativa como es la situación del portero Brayan Cortés que los tiene en la interrogante de quién será el arquero del Cacique durante el 2025, llegando hasta manejar como alternativa que Claudio Bravo salga del retiro.

Colo Colo espera a Marcos Bolados

Uno de los jugadores que pretenden en Blanco y Negro, y desean, al igual que su entrenador Jorge Almirón, es Marcos Bolados, quien fue relevante en los últimos partidos del Cacique, y terminó siendo el segundo goleador de los Albos en el campeonato Nacional con seis anotaciones. Delantero que ha sonado inclusive como opción en Barcelona de Guayaquil.

Más allá de ese interés que hay en su permanencia, hay un tema de preocupación, y que hizo manifiesto el presidente de la concesionaria, Aníbal Mosa, en cuanto a que que no tiene certeza al respecto: “Marcos Bolados no ha respondido a la oferta de renovación”. Hecho que se da a falta de once días para que Colo Colo vuelva a las prácticas… Y aun sin caras nuevas.