Colo Colo también golpeó el mercado femenino al fichar a Rocío Soto y a la mexicana Perla Morones

Colo Colo se sumó a los golpes del mercado de fichajes femenino, luego de sumar a la mundialista chilena Rocío Soto y a la mexicana Perla Morones en busca de quedarse con el Campeonato Nacional en este segundo semestre.

Soto, regresa a Macul luego de una temporada en Zaragoza de España, y de disputar un partido como titular en el Mundial de Francia 2019, siendo una de las jugadoras fijas en el elenco de José Letelier, potenciando el elenco de Macul con su trayectoria.

En su llegada, "Chío" dijo estar "muy feliz de volver a vestir la camiseta. Espero ser un aporte y no me cabe duda de que será así, siempre lo he dado todo y sobre todo por Colo Colo".

Morones, en tanto, proviene de Club León de México, en el cual fue una de las figuras en el último torneo, estando en la órbita local de la selección.

"Estoy emocionadísima de llegar al más grande de Chile, de conocer la ciudad, a mis compañeras, a los hinchas", señaló también la jugadora en un vídeo compartido en las redes sociales de Colo Colo.

¡Nuevo refuerzo para Colo-Colo Femenino! Completo acuerdo con Perla Morones. En los próximos días llegará a La Ruca para firmar su contrato. ¡Bienvenida! 🏁🇲🇽 pic.twitter.com/RNaZoxsDFu — Colo-Colo (@ColoColo) July 30, 2019

Esto se suma a la llegada del DT Jaime Zapata, en un elenco que está en el segundo lugar de la tabla de posiciones, con 37 puntos, siendo superadas solamente por diferencia de gol, por Santiago Morning.

El próximo desafío de las "albas" será este sábado ante Universidad de Concepción en el Estadio Monumental.