¿Cómo jugarán Colo Colo y la UC el clásico?

Una nueva edición del clásico entre Colo Colo y Universidad Católica se vivirá este jueves en el estadio Monumental, partido que está pendiente y es válido por la vigésimo cuarta fecha del Campeonato Nacional.

Tanto Albos como Cruzados llegan necesitados de la victoria, aunque en escenarios diferentes. Los del Cacique, por ejemplo, tienen tres partidos menos que el líder Universidad de Chile, que viene de perder con Iquique, pero están al corriente que si los ganan alcanzarán la cima del torneo y dependerán de sí para ser campeones.

La Franja llega disminuida a este pleito, ya que en su derrota frente a la Unión Española sufrió las expulsiones de Agustín Farías y Fernando Zuqui, que recibieron una fecha de sanción y no actuarán ante el elenco Popular.

¿Cómo jugará Colo Colo el clásico?

Hubo un tiempo que esa pregunta era respondida por los técnicos con un simple: “con 11 jugadores”, pero el tema apunta al esquema, más allá de la obviedad, y para este enfrentamiento contra la UC, Jorge Almirón ha venido trabajando un esquema con tres al fondo, que nunca será lo mismo que línea de tres, este último es un dibujo táctico que ningún equipo usa en el mundo.

Los reportes de las prácticas de Colo-Colo hablan que en la portería estará Brayan Cortés, y la zona de tres zagueros la compondrán Emiliano Amor, Alan Saldivia y Maximiliano Falcón. Los laterales volantes serán Mauricio Isla y Lucas Cepeda. Mientras que Leonardo Gil, Esteban Pavez y Arturo Vidal serán sus acompañantes en el medio, para dejar en faenas ofensivas a Carlos Palacios, más libre en sus desplazamientos, y Javier Correa como el finiquitador de las jugadas.

El problema de la alineación es que no hay jugadores sub 22, y Colo Colo adeuda muchos minutos, 461 en total, por lo que no sumar, le obligará a medidas extremas en los siguientes partidos, si finalmente no incluye a uno.

¿Cómo jugará Universidad Católica el Clásico?

La UC no ha podido contar a plenitud con el defensa Valber Huerta, que fue repatriado desde México, y a él se suman como bajas los ya mencionados Fernando Zuqui y Agustín Farías. Otro tema en consideración es que César Pinares, una de las grandes cartas de fútbol creativo de los Cruzados, viene reapareciendo, por lo que Tiago Nunes llegará con un equipo muy justo, lo que no quiere decir que den por perdido el partido, ya que irán por la victoria, como reseñó en las últimas horas Fernando Zampedri, que podría lograr el récord de máximo artillero de Católica en el Monumental.

El técnico brasileño para este pleito podrá un esquema con tres defensores centrales y, por lo visto en la última práctica, mantendrá en portería a Sebastián Pérez. Con lo que el equipo, además del “Zanahoria”, iría con Branco Ampuero, Daniel González y Alfonso Parot. Los laterales descolgados serían Guillermo Soto y Eugenio Mena. En la zona central del terreno de juego los nombres incluidos son César Pinares, Alfred Canales y Cristián Cuevas, para dejar en la ofensiva a Gonzalo Tapia y Fernando Zampedri.

¿Cuándo juega Colo Colo vs Universidad Católica?

El clásico de Colo Colo vs Universidad Católica se disputará este jueves 3 de octubre en el Estadio Monumental a partir de las 20:00 horas (23:00 GMT) y es válido por la vigésimo cuarta fecha del Campeonato Nacional.

¿Dónde ver el Clásico de Colo Colo vs Universidad Católica?

El encuentro entre Colo Colo vs Universidad Católica será transmitido por TNT Sports Premium y Max. Además, todos los detalles los podrás seguir en Al Aire Libre.