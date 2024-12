Con razón se enojaron los hinchas de Colo Colo: Blanco y Negro subió hasta un 64 por ciento valor del abono

Blanco y Negro dio a conocer en las últimas horas los valores de los abonos para el año 2025, los que desataron profunda molestia entre los hinchas de Colo Colo por el excesivo aumento en el valor de éstos, que superan incluso con largueza el IPC del país, que es un indicador más que válido para ver si hay relación o no en un incremento de los precios.

Las diferencias que tiene el abono para el 2025, que ha sido denominado “Hincha Centenario, sé parte de la historia”, es que sí considerará los partidos de la fase de grupos de la Copa Libertadores, y garantiza tres partidos de Copa Chile, cosa muy rara porque aún no se oficializa el formato de esta competencia, que este año fue por eliminación directa y no por grupos, salvo que en Blanco y Negro ya lo sepan. Es decir, pasará de 18 a 21 partidos.

Otras ventajas son que ahora sí podrá ser transferible a otra persona, en caso que el titular no pueda asistir, y junto a ello se asegura de parte de la concesionaria que habrá descuentos en la compra de productos del club, y que de avanzar en las copas habrá prioridad para adquirir los boletos.

La excesiva alza de los abonos que desató el enojo de los hinchas de Colo Colo

En la publicación en Redes Sociales, Blanco y Negro da cuenta del valor de cada localidad para esos 21 partidos, por ejemplo, la tribuna Rapa Nui pasó, respecto de los abonos de esta temporada, de 745 mil pesos a un millón 335 mil. Se debe hacer la corrección en la operación matemática de los tres partidos adicionales que garantiza para el 2025, así la entrada de esta temporada que tenía un promedio de $40.111 pasó a $63.571, lo que representa un incremento porcentual del 58,48 por ciento.

En el sector Océano, de los actuales 345 mil se subió a 600 mil, que representa un alza de las entradas de $19.166 a $28.571, eso se traduce en una subida del valor de 49,07 por ciento.

El abono de las galerías sufrió la mayor alza

Para los sectores más populares, o de hinchas con menor poder adquisitivo, como son Caupolicán, Tucapel, Galvarino, Lautaro y Arica, fue donde se hizo sentir más fuerte el alza de precios, ya que durante el 2024 tuvo un valor $114.000 y se subió a $229.000. Vale decir, el incremento pasó de $6.333 por partido a $10.428, lo que representa un alza de 64,66 por ciento.

¿El alza de abonos de Blanco y Negro dice relación con el IPC?

Si se toma como factor de aumento lo que señala el IPC, de diciembre del año pasado, cuando se publicaron los valores del abono 2024, con diciembre de este año, donde aún falta la cifra del mes de noviembre, el Índice de Precios al Consumidor ha sido de 4,5 por ciento, dato brindado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), lo que significa que Blanco y Negro en el caso de las entradas más populares subió 14,33 veces el valor del IPC.

Para mayor explicación, si se hubiera aplicado el valor del IPC, el precio promedio de la galería, por ejemplo, habría pasado de $6.333 a $6.618. Y el abono de $114.000 a $119.130.

Blanco y Negro podría decir que falta un mes, ya que ese 4,5 por ciento sólo representa once y no doce como es un año. Ese ejercicio no le conviene, porque en ese caso se tiene que tomar un indicador negativo, de menos 0,5 por ciento, así el IPC de los últimos doce meses da por resultado 3,9 por ciento, lo que se traduciría en un menor incremento del precio de las entradas… Las que motivaron el malestar de los hinchas.

