Corte de Apelaciones resolverá este miércoles sobre la prisión de Jordhy Thompson

La Corte de Apelaciones de Santiago dará a conocer este miércoles su resolución sobre el recurso que presentó la defensa de Jordhy Thompson en el caso de femicidio frustrado contra su pareja, Camila Sepúlveda, luego que escuchó los argumentos que buscan revocar su prisión preventiva.

La Justicia entregará la respuesta vía oficio durante horas de esta tarde, cuando se conocerá si el jugador de Colo Colo sigue tras las rejas, en una medida decretada por el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago.

La jefa de asesoría jurídica de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente, Pamela Valdés, manifestó que "la defensa recurrió de la resolución que otorgó la medida cautelar de prisión preventiva. Como Ministerio Público formalizamos por femicidio frustrado y desacato, eso se discutió".

"El defensor presentó argumentos para cuestionar los presupuestos materiales de ambos ilícitos", añadió.

"En estos casos es complejo, porque lo que se trata en el fondo es hacer un juicio de valoración contra la misma víctima, y presentó audios más unas fotografías, pero no van al hecho mismo, de qué ocurrió ese día, que es lo que nos parece central como Ministerio Público", añadió.

"Acá no podemos ver lo que hizo la víctima anteriormente, si se desistió o no se desistió de una denuncia. Lo concreto es lo que hizo ese día el señor Thompson, que fue agredirla en distintas partes de su cuerpo, cabeza, y lo más importante, por lo que está formalizado, es que la trata de asfixiar con sus manos, tanto tapándole la boca y su nariz. Eso no puede ser atendido para nosotros como un tipo de lesión, sino por el contrario, él quería terminar con la vida de la víctima", completó.

"Insistimos en que él es peligroso para la seguridad de la víctima", advirtió la fiscal, sosteniendo que "esperamos que se confirme la resolución, pero de no confirmarse vamos a seguir instando y seguiremos con la causa por los delitos mencionados".