¿Cortés o De Paul? La decisión que debe tomar Jorge Almirón en el arco de Colo Colo

Se acabó el misterio en Colo Colo. Tras la última reunión de directorio de Blanco y Negro se acordó renovar el vínculo con Brayan Cortés, lo que deja al guardameta de la selección chilena nuevamente en el plantel luego de meses de intensas negociaciones para extender el vínculo que terminó el pasado 31 de diciembre.

La decisión de la dirigencia del Cacique, además, trajo consigo el fin a las especulaciones respecto a una posible llegada de Keylor Navas, portero costarricense que fue multicampeón con Real Madrid y que tuvo conversaciones para arribar al elenco de Macul.

Almirón debe decidir el titular para el arco de Colo Colo

Ya con Brayan Cortés ratificado como integrante del plantel, el entrenador Jorge Almirón ya tiene a sus dos porteros titulares de cara a la temporada 2025, ya que el iquiqueño volverá a competir por la titularidad junto a Fernando de Paul.

En redes sociales, al menos los hinchas muestran algunas preferencias, pero básicamente por lo hecho fuera de la cancha. Es un hecho que la extensión del vínculo del seleccionado nacional no cayó muy bien en gran parte de los hinchas colocolinos, quienes en redes sociales se volcaron con comentarios y críticas odiosas en las redes sociales del arquero, muchas de ellas con evidentes faltas de respeto. A los forofos colocolinos no les gustó que el portero anunciara su intención de no querer seguir en el club y que su permanencia en Macul no fuera su primera opción, quedándose prácticamente por obligación al no encontrar una buena oferta en el extranjero.

Las actitudes de Cortés se contrastan con lo hecho por Fernando de Paul, quien al término de la temporada anterior sufrió el fallecimiento de su padre y pese al dolor familiar estuvo presente en los momentos importantes del equipo (partido frente a Copiapó y disputa de la Supercopa ante Huachipato), demostrando un compromiso a toda prueba y sus ganas de querer estar junto al plantel. Estas situaciones fueron bien valoradas por el público colocolino.

De Paul se perfila como titular en el arranque de temporada de Colo Colo

La primera ventaja numérica del Tuto por sobre Brayan Cortés es que se sumó en tiempo y forma a la pretemporada que realiza el equipo en La Serena.

Es prácticamente un hecho que el nacionalizado chileno será titular en el amistoso que el Cacique disputará este jueves ante Santiago Wanderers en Valparaíso y, a la espera de que Cortés se ponga a la par de sus compañeros en la parte física, también podría serlo en la Supercopa que el Cacique debe disputar ante Universidad de Chile.

A favor de Cortés, es que cuenta con presencia en la Copa Libertadores 2024, donde los albos llegaron a los cuartos de final y además fue titular con Ricardo Gareca en la selección chilena y en el Cacique por el torneo local, por lo que su status -al renovar por dos años más- solo está condicionado por la polémica de su posible salida, cuestión que finalmente no se concretó.

Ahora todo está en manos de Jorge Almirón, quien debe tomar la siempre difícil situación de quién estará dentro de los 11 titulares del cuadro popular.