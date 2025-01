¿Brayan Cortés o Keylor Navas? Jorge Almirón entregó su preferencia para Colo Colo

Dos arqueros, un camino: Colo Colo sigue con una vacante para el puesto de portero y tras varias semanas en las que no pudo cerrar a ningún jugador allí, ahora hay dos pretendientes muy fuertes.

Son Keylor Navas y Brayan Cortés: El primero está muy cerca de firmar en el Cacique, tras negociaciones directas con Aníbal Mosa, mientras que el segundo tiene intenciones de volver tras no encontrar opciones en el extranjero.

El preferido de Jorge Almirón para Colo Colo entre Brayan Cortés y Keylor Navas

Este jueves, en su llegada a Chile para iniciar la pretemporada del Cacique, el entrenador Jorge Almirón entregó su preferencia para la portería alba.

"Brayan todavía está con la posibilidad de volver, no está cerrada ninguna posibilidad. Es el arquero de la Selección de Chile, lo conozco muy bien, ha sido importantísimo. Esperamos que se pueda dar lo de Brayan, no me cierro a eso

Preguntado directamente si es su prioridad, el DT respondió: "Claro".

De todas maneras, añadió: "Y si no viene seguramente puede llegar a ser Keylor Navas", dejando abierta la puerta al costarricense.

Esta postura de Almirón se contrapone con la de la dirigencia de Blanco y Negro, que no está de acuerdo en la vuelta de Brayan.