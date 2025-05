"No es justo": Johnny Herrera sorprende al defender a Colo Colo tras duro castigo de Conmebol

El fallo de la Conmebol contra Colo Colo sacudió el continente. La sanción no sólo implica la pérdida por 3-0 del duelo ante Fortaleza en Copa Libertadores, sino también cinco partidos sin público (tanto de local como de visita) y una multa de 80 mil dólares. Pero lo que realmente sorprendió fue la reacción de Johnny Herrera.

El ídolo de Universidad de Chile no dudó en lamentar lo ocurrido con el archirrival. En el programa Todos Somos Técnicos, el Samurái Azul fue claro: "No encuentro que sea justo que se pierdan los puntos. Yo siempre he dicho que se deben disputar en cancha", lanzó, recibiendo incluso el inesperado agradecimiento de varios hinchas albos.

Johnny Herrera defendió a Colo Colo, pero también repasó a la dirigencia

A pesar de su defensa en lo deportivo, Herrera no se guardó nada al criticar el manejo dirigencial del cuadro popular. "La están sacando barata. No los restringen para seguir compitiendo, porque igual les va a entrar plata", comentó, haciendo alusión a la responsabilidad del club en los incidentes que gatillaron la sanción.

Además, puso sobre la mesa una advertencia: "La planilla de Colo Colo es el doble que la de la U... esto es una burbuja que se iba a ir a la cresta en cualquier minuto". Palabras que apuntan al riesgo económico que enfrenta el club, sumando presión al ya golpeado camarín de Jorge Almirón.

Por ahora, Colo Colo tiene un plazo de siete días hábiles para apelar el castigo. Una decisión que podría cambiar no solo el destino del Cacique en esta Copa Libertadores, sino también el equilibrio del fútbol chileno en el ámbito internacional.