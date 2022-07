Cristián Zavala y su gol ante Huachipato: Fue un desahogo

El extremo izquierdo de Colo Colo Cristián Zavala comentó en diálogo con Al Aire Libre en Cooperativa el gol que marcó el pasado sábado ante Huachipato en un tanto que le significó al elenco albo vencer por 1-0 y mantenerse como sólido líder del Campeonato Nacional.

Y por supuesto, para el futbolista fue un desahogo, sobre todo por las intermitencias que había mostrado en su nivel durante el primer semestre.

"Ha sido un proceso largo, porque me costó adaptarme a Colo Colo, y todavía me estoy adaptando. Cuando me preguntaban estaba tranquilo por mi rendimiento", dijo el ex jugador.

Sobre el gol, Zavala comentó que "se me pasaron cosas por la cabeza y la verdad fue un desahogo. Ya estoy entrando en los partidos y me siento con confianza, y volviendo al nivel con el que me conocieron", añadió.

Respecto a lo que vivió después del partido, Zavala comentó que "la primera impresión fue ver a mi familia feliz. El mismo día del partido no vi el gol, pero fue algo único. Me había tocado hacer goles, pero es distinto el momento, más que fue en los últimos minutos".

Sobre lo que viene en el duelo ante Universidad de Chile, el ex jugador de Deportes Melipilla contó que "estamos preocupados de nosotros, de hacer un buen partido, y no preocuparnos del rival. Quiero jugar el clásico, quedé afuera en el anterior y quiero estar en la citación".