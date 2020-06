Cristóbal Jorquera: Me hubiera gustado volver a Colo Colo, pero nunca llegó una oferta

El destacado volante nacional Cristóbal Jorquera aseguró que tuvo ilusión de un regreso a Colo Colo, cuando estuvo en Palestino en 2019, aunque señaló que no tuvo ofrecimientos para un regreso al club que lo formó.

"Si hubo un acercamiento me estoy enterando ahora, no tenía mucho conocimiento de eso. Para ser sincero, cuando terminé mi contrato con Palestino quedé en libertad de acción y pensé que se podía dar una vuelta porque volví a jugar a Chile y lo había hecho de muy buena forma", dijo en conversación con el CDF.

Además, añadió que "siempre estaba esa sensación, pero muy dentro mío, de que era un súper buen momento para volver al club. Ahora, nunca tuve una propuesta forma, ni mucho menos. Se decidieron por otras opciones y yo en eso no me puedo meter, obviamente que me hubiese gustado mucho".

"Después cuando no se dio esta posibilidad, y Palestino como se había portado muy bien llegamos a un acuerdo que nos dejó a todos satisfechos, había renovado feliz, pero se dio una posibilidad de afuera y tuve que tomar la opción. Estoy contento con la decisión que tomé", cerró.